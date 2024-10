Casal é preso suspeito de fornecer entorpecentes para festas ‘rave’ no Marajó

Um casal foi preso pela Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas em festas eletrônicas, mais conhecidas como ‘rave’, na cidade de Gurupá, no Marajó. A ação foi realizada por militares do 77º Pelotão Destacado de PM (77º PDPM), em uma ação conjunta com a Polícia Civil (PC) no sábado (12/10). Na ação, foram apreendidas diversas substâncias ilícitas, dois celulares, um simulacro de arma de fogo e outros itens usados na comercialização das drogas.

De acordo com a PM, no dia 07 de outubro, após duas adolescentes serem internadas em um hospital local com indícios de overdose, supostamente causada pelo uso exagerado de drogas, a PC iniciou investigações para elucidar o caso. Nas apurações, os agentes descobriram, no município de Gurupá, a ocorrência de algumas festas “rave”. Nos eventos, estaria ocorrendo o consumo de drogas sintéticas de forma liberada. Ainda segundo a PM, durante diligências, subsidiadas por informações de inteligência, foi localizada a residência de um casal, supostamente responsável pela comercialização dos ilícitos.

Ao ser feito o monitoramento dos suspeitos, os agentes observaram, durante uma madrugada, o intenso fluxo de pessoas no imóvel do casal. A PM informou que foi visualizada a compra e venda de entorpecentes no local. Diante disso, foi feita a aproximação da residência, no momento em que o casal foi flagrado cometendo o ato ilegal. O homem e a mulher receberam voz de prisão.

Segundo a PM, durante a averiguação do imóvel, os agentes encontraram um laboratório completo para a confecção de entorpecentes. No local estavam 127 unidades de uma substância sintética, popularmente conhecida como “bala tigrinho”; 19 mudas, juntamente com dois invólucros e mais 25 g da erva cannabis sativa, conhecida por maconha; além de diversos produtos químicos, tais como durateston, androlone, testosterona, dianabol, ezandorone, decaland, seringas e um miniforno.

Também foram localizados adubos diversos para o cultivo da maconha; cinco equipamentos eletrônicos usados para medição de água, solo, umidade e temperatura; dois pacotes de filtros slim 6mm; uma balança de precisão; sete mini ventiladores; duas lâmpadas de led; dois celulares e a quantia no valor de 66 reais.

Após o término da ocorrência, o casal, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido para a Delegacia de Polícia local, onde foram realizadas todas as medidas cabíveis.