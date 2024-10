Suspeito de tráfico é preso e drogas são apreendidas durante ação policial em Salinópolis

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de tráfico de drogas na vila do Alto Pindorama, em Salinópolis, nordeste do Pará. Na ação, que ocorreu na quinta-feira (10/10), ainda resultou na apreensão de porções de substância semelhante a maconha e cocaína.

Tudo ocorreu durante ações de rotina de agentes do 44º Batalhão de Polícia Militar, Unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII). Segundo a PM, os agentes receberam várias denúncias sobre um grupo criminoso que estaria envolvido em diversos roubos e comercialização de entorpecentes na região. A equipe foi verificar o relato de que os suspeitos estavam escondidos em uma casa abandonada no endereço. Ao chegar no local, os agentes encontraram um homem dormindo na residência, ele ainda teria tentado fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi detido.

Ainda conforme a PM, os agentes realizaram busca no imóvel e localizaram uma sacola onde estavam duas porções de substância semelhante à maconha e outras três porções de substância que aparentava ser cocaína. Diante do ocorrido, os policiais encaminharam o suspeito e os materiais apreendidos para a delegacia de Polícia Civil, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.