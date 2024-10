Jovem morre após passar mal em festa rave de Marituba

Um jovem de 24 anos morreu na madrugada deste domingo (13/10), após passar mal durante o evento ‘Magic Boom’, uma festa de música eletrônica realizada nos últimos dias 11 e 12, em um sítio localizado em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

A vítima, identificada como Lucas Albuquerque, foi ao evento acompanhado de amigos e durante a madrugada do último dia da rave começou a passar mal. Ele foi socorrido por uma equipe médica que fazia plantão no local e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas, não resistiu.

Nesta segunda-feira (14), a organização do Magic Boom confirmou o ocorrido em nota publicada nas redes sociais do evento, onde informa que Lucas foi socorrido imediatamente pela equipe médica de plantão no local e, em seguida, conduzido em uma ambulância equipada com UTI, contratada pela empresa promotora da festa para ficar à disposição do público do evento.

"Na mesma hora que detectado que um dos frequentadores estava passando mal, este fora socorrido pela ambulância e equipe médica que prestava socorro ao evento e o mesmo fora levado ao hospital, depois evoluiu a óbito, A Magic Boom presta solidariedade à família enlutada e externa seu mais profundo pesar", informou a Magic Boom Eventos.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar à reportagem do Grupo Liberal, Lucas estava dançando e em determinado momento pediu para sentar, pois estava se sentindo mal. “Ele estava suando muito, ficando roxo, ele mesmo dizia que achava que estava tendo um infarto. Daí chamaram os médicos e ele foi atendido e levado muito rápido. Todos ficamos preocupados”, disse a fonte.

O evento Magic Boom, organizado pela empresa de mesmo nome, é um dos mais aguardados pelos fãs paraenses de música eletrônica. Muitos jovens que adquirem ingressos para a festa, às vezes com meses de antecedência, costumam acampar no local. O evento sempre é realizado em áreas extensas, como sítios ou granjas, e costuma durar de dois a três dias.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará também confirmou que uma equipe atendeu a essa ocorrência, informando que, assim que o óbito foi confirmado, o corpo de Lucas foi entregue para a Polícia Científica.