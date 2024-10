Cerca de 374 kg de maconha e skunk são apreendidos em embarcações na região de Breves

Cerca de 374 quilos de drogas, entre maconha e skunk (a supermaconha manipulada em laboratório), foram apreendidas em embarcações na região de Breves, no Marajó. Os entorpecentes foram localizados durante ações que ocorreram no sábado (19/10) e domingo (20/10) por agentes que atuam na Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, instalada no rio Tajapuru.

Conforme os agentes, na manhã de domingo (20/10) ocorreu a abordagem a embarcação chamada “Jean Filho LX”, que transportava uma balsa carreteira que saiu de Manaus e tinha como destino final Belém. Com o auxílio do cão farejador “Jay-Z”, foi encontrada, na lataria de um caminhão, 314 tabletes de entorpecentes similar à maconha do tipo Skunk, que pesava 353 kg. Além disso, também havia uma pistola calibre 380, um carregador com 12 munições e um colete balístico.

Diante do flagrante, o capitão fluvial, o comandante da embarcação e o segurança foram conduzidos para os procedimentos cabíveis. A ação foi realizada pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública do Pará (GFlu), com o auxílio dos militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu), GFlu, 2º Batalhão de Polícia Militar, Centro de Inteligência e do Batalhão de Ação com Cães (BAC).

Já no sábado (19), as equipes apreenderam cerca de 21 kg de maconha. A carga era transportada dentro de um veículo numa embarcação que também saiu de Manaus com destino a capital paraense. A apreensão ocorreu durante vistorias de rotina na embarcação “Amazon Star”, que trafegava pelo rio Tajapuru. Com uso de um cão farejador, um veículo foi indicado com suspeita e, durante a busca, foi encontrado o entorpecente.

A equipe policial iniciou as apurações sobre o proprietário do veículo e do entorpecente, tendo a informação de que o dono do automóvel não se encontrava na embarcação, e que o carro seria apenas desembarcado em Belém. Os entorpecentes foram apreendidos e transportados para delegacia da Polícia Civil em Breves para procedimentos cabíveis.

Segundo Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, a base instalada na região é uma parte da estratégia da Segurança Pública para coibir crimes na região dos rios do Marajó, com viés principal no tráfico de drogas, comum nessa rota fluvial.

“O tráfico de drogas é a mola propulsora de toda a criminalidade. Então, o combate ao tráfico de drogas em rotas fluviais é fundamental para que consigamos reduzir cada vez mais a criminalidade violenta. Desde o início da gestão, implementamos uma estratégia específica com a criação de Bases Fluviais e a ampliação da frota de embarcações, dada a vasta extensão da área fluvial do Estado. A entrega da primeira Base Fluvial 'Antônio Lemos' em Breves foi um marco, atuando de forma eficaz na interceptação de embarcações vindas do Amazonas e do Amapá, resultando em várias apreensões como a deste final de semana”, salientou o gestor.