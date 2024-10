PC faz perícia em mais de 349 kgs de maconha apreendida em Breves, no Marajó

A carga de 349,42 kg de maconha que foi apreendida pela Polícia Civil em uma ação na cidade de Breves, no Marajó, passou por perícia na tarde de segunda-feira (21/10), em Belém. A equipe de peritos do Laboratório de Química Forense, pertencente à Coordenação de Laboratórios (Colab), da Polícia Científica do Pará (PCEPA), atuou na ação para analisar a droga. Os entorpecentes foram enviados para o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), que abriu inquérito policial para investigar o caso.

A droga foi apreendida no domingo (20), durante uma fiscalização realizada pelos agentes da Base Fluvial Integrada 'Antônio Lemos' em um caminhão que estava sendo transportado pela embarcação 'Jean Filho LX', no rio Tajapuru. Segundo a perícia, a maconha estava dividida em 314 tabletes. “A droga foi descrita, pesada e contraprovas foram enviadas para o laboratório forense da PCEPA, onde passarão por outros testes confirmatórios”, afirmou a perita criminal Bianca Passinho.

Com o auxílio de cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar do Pará, a equipe apreendeu o material e ainda localizou também uma pistola calibre 380, um carregador com 12 munições e um colete balístico. O capitão fluvial, o comandante da embarcação e o segurança foram conduzidos para os procedimentos cabíveis.

“Através da Polícia Científica, a gente consegue obter a materialidade, constatar que aquilo se trata de entorpecente, se trata de um objeto material ilícito. Em apreensões de grandes quantidades de droga, é importante que os peritos se desloquem até a DENARC para realizar os procedimentos periciais, o que evita andar nas ruas de Belém com esse material de grande valor financeiro, então o papel da perícia é fundamental”, afirmou o diretor da DENARC, o delegado Davi Cordeiro.

“O tráfico de drogas é a mola propulsora de toda a criminalidade. Então, o combate em rotas fluviais é fundamental para que consigamos reduzir cada vez mais a criminalidade violenta. Desde o início da gestão, implementamos uma estratégia específica com a criação de Bases Fluviais e a ampliação da frota de embarcações, dada a vasta extensão da área fluvial do Estado. A entrega da primeira Base Fluvial 'Antônio Lemos' em Breves foi um marco, atuando de forma eficaz na interceptação de embarcações vindas do Amazonas e do Amapá, resultando em várias apreensões”, afirmou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.