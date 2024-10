Novo Lázaro? Criminoso de 'alta periculosidade' acusado de 7 assassinatos é preso em Goiás

Antônio Luis Amorim Barbosa, de 36 anos, está sendo chamado de “novo Lázaro” pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) após uma série de crimes violentos nas cidades do entorno do Distrito Federal e do interior goiano. Acusado de sete assassinatos, incluindo cinco homicídios e dois latrocínios, Antônio foi preso no último sábado (26), em Jardim Ingá, bairro de Luziânia, Goiás.

Segundo testemunhas ouvidas em processos judiciais, ele é descrito como alguém com “baixo senso de justiça e indiferente à dor do próximo, o que beira à sociopatia”. Natural de Balsas, no Maranhão, e classificado como de "alta periculosidade" pelas autoridades, Antônio foi preso após uma denúncia anônima que levou a PM ao local onde ele se escondia.

Segundo o tenente César Chicarolli, da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), o homem estava sendo procurado desde o dia 18 de outubro.

Extensa ficha criminal e 'modus operandi'

Segundo informações do Metrópoles, em abril de 2015, ele matou um homem a pedradas em frente a um restaurante na Avenida Rui Barbosa, em Luziânia, após uma discussão. Mais recentemente, ele é suspeito de assassinar três pessoas em uma casa de acolhimento em Senador Canedo, onde morava com as vítimas e foi acusado de matá-las a facadas.

"Ele morava com essas outras três vítimas, eles recebiam comidas de outras pessoas. Elas foram mortas a facadas", afirmou o tenente Chicarolli. Para despistar suas vítimas e as autoridades, Antônio usava pseudônimos, como “Marcos”, e se apresentava como pedreiro ou guardador de carros.

O homem, que vive em situação de rua, circulou por várias localidades de Goiás, onde encontrou abrigo em casas de acolhimento, muitas vezes se aproveitando da boa vontade de moradores locais.

De acordo com a PMGO, ele deixava um rastro de violência e destruição por onde passava, com registros de ações violentas em municípios como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis e Senador Canedo.

Referência a Lázaro Barbosa

Lázaro Barbosa, serial killer Polícia Civil de Goiás em agosto de 2021. (Divulgação)

A referência ao “novo Lázaro” faz menção ao caso de Lázaro Barbosa, criminoso que também aterrorizou o Entorno do Distrito Federal em 2021. Lázaro foi responsável por vários homicídios em série e fugiu da polícia durante 20 dias, em uma das maiores operações de busca do estado.

Durante os 20 dias, 270 policiais procuravam por Lázaro. Participaram das buscas equipes das polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO).

No dia 28 de junho de 2021, ele acabou morto em uma troca de tiros com a polícia.

(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)