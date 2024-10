Pitbull é abandonado por tutora e caso provoca revolta em moradores; veja

Um cachorro da raça pitbull foi abandonado pelos tutores e deixado para morrer localizado por uma protetora animal com doenças de pele em uma casa em Planaltina (DF). O caso foi registrado pela Polícia na tarde de hoje (24). A denúncia foi feita pelos próprios moradores do local, que relataram que o cachorro estava em situação de maus-tratos há algum tempo.

Segundo os vizinhos, a tutora do animal teria se mudado e o deixado sem água e alimentação. Foi Mônica Faria, protetora de animais, quem recebeu a denúncia de que o pitbull estaria sozinho na casa há mais de três dias.

No local, as testemunhas observaram que o cão apresentava magreza extrema e estava com doenças de pele. As denunciantes conseguiram providenciar alimento e água para o cão.

“Não conseguimos o contato da dona do lote. A vizinha também alegou que não sabe. Tem uma faixa de venda na casa, mas o telefone está errado e não conseguimos falar com o proprietário”, disse Mônica, ao Metrópoles.