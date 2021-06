Acabou: Lázaro Barbosa é morto em troca de tiros com policiais após 20 dias de buscas

Com buscas incessantes, após 20 dias de uma megaoperação, com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto na manhã desta segunda-feira (28), em Goiás, durante troca de tiros com policiais na mata, nas imediações da casa da ex-sogra, no município de Águas Lindas, Goiás.

A informação de que o bandido tinha sido encontrado foi confirmada esta manhã pelo governador do estado, Ronaldo Caiado. Assista abaixo na íntegra!

Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo era procurado por uma série de crimes em dois estados do país. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma única família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.

Confronto na reta final

As buscas pelo criminoso se intensificaram na madrugada desta segunda-feira (28). Policiais saíram às pressas da base da força-tarefa, localizada no município de Girassol, em Goiás, e partiram para Águas Lindas, que fica próximo ao Distrito Federal.

O assassino foi visto no Setor Itamaracá, na área rural da cidade, a 20 quilômetros da base. Um morador da região disse que acionou a polícia logo depois de avistar Lázaro Barbosa. Ele estaria escondido na casa da ex-sogra, segundo denúncias.

Nesta manhã, os policiais fizeram busca na casa da mulher, identificada como Isabel. Ela permitiu a entrada dos oficiais e colaborou com a operação. A Polícia Militar usou helicópteros, cães farejadores e contou com auxílio da Polícia Federal para capturá-lo. Segundo agentes que acompanham as buscas, Lázaro conhecia bem a área, onde mora sua família, e tinha facilidade para se esconder na mata.

REFÉM

A polícia confirmou que o homem também é investigado pela morte de um caseiro em Girassol, no dia 5 de junho, quatro dias antes do assassinato de uma família em Ceilândia. Na terça-feira, 15, Lázaro fez uma pessoa refém em Edilândia (GO), na mesma região de Cocalzinho, e trocou tiros com policiais. Um agente foi atingido, mas ficou bem após socorro médico.

"Foram tiros de raspão, dois tiros, os dois passaram de raspão no rosto. Já foi socorrido e está tranquilo", disse o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Marques, em entrevista na noite de terça-feira. O foragido havia sido visto em propriedades rurais na região do entorno do DF e Goiás.

CRIMES

Lázaro é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos.

O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego, próximo da casa onde a família morava.

Nascido na cidade baiana de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu, na cidade natal, a um processo por homicídio quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de arma. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois.