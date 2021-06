Lázaro Ramos cospe água ao ser confundido por apresentador de telejornal com suspeito de crimes

Lázaro Ramos resolveu tirar sarro com o fato de ter sido confundido pelo apresentador do telejornal Marcelo Torres durante a apresentação do "SBT Brasil" (SBT) da última sexta (18). Ao falar sobre o suspeito de matar uma família no Distrito Federal, Lázaro Barbosa, o âncora trocou o sobrenome e acabou dizendo "Lázaro Ramos".

O ator aproveitou a confusão para postar um vídeo em uma rede social fingindo assistir o jornal e cospindo água ao ouvir o seu nome.

Em seguida no "SBT Brasil", a colega de bancada de Marcelo Torres, Márcia Dantas, citou o nome do suspeito corretamente. "Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes", disse antes de chamar a repórter em Goiás.