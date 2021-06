VÍDEO: Moradores relatam pânico com fuga de suspeito da chacina no DF

A fuga de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, acusado de ter matado quatro membros de uma mesma família, na madrugada do dia 9 de junho, que eram moradores de uma chácara, em Ceilândia, no Distrito Federal, tem deixado populares da região em clima de pânico. As informações são do portal IG.

Nas redes sociais, estão circulando vários vídeos e áudios de moradores da cidade de Cocalzinho, em Goiás, local em que ele teria se refugiado, estão temerosos que suas casas sejam invadidas pelo homem, que mostram registros do foragida da polícia há oito dias, após cometer mais um crime.

LEIA MAIS: ‘Um monstro da pior espécie‘, diz pai do acusado de cometer chacina no DF

Em um dos registros, divulgado na última terça-feira (14), uma moradora afirma ter visto o autor do crime rondando a residência. Bastante nervosa e com a voz trêmula, a mulher aponta para o local, uma chácara, onde o suspeito estaria.

"Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá aqui, ó. Taí nesse mato. Me escuta (...) quando eu te chamar", diz ela, falando com homem que estava a seu lado. Ainda nas imagens, é possível ver a movimentação dos policiais no local.

Em outro vídeo, câmeras de segurança flagram Lázaro pedindo comida para o dono de uma fazenda e o caseiro. Mas, ao perceber que o proprietário teria voltado para dentro da casa para buscar o alimento e poderia pegar uma arma, ele teria fugido.

Na quarta-feira (15), o fugitivo teria feito um casal e a filha deles reféns, ao levar a família para a beira de um rio, onde teria dito que iria assassinar os três. A jovem conseguiu pedir socorro à polícia, ao enviar uma mensagem de celular e os agentes fizeram o resgate. Houve troca de tiros entre a corporação e o homem. Ouça o áudio:

O secretário estadual de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, considera Lázaro um psicopata e disse que acompanha as buscas da força-tarefa da qual participam 300 agentes pessoalmente, com mais de 200 agentes, cães farejadores, drones e um helicóptero.

"Já temos um quadrante definido de onde esse sujeito está. É um sujeito de muita periculosidade, perigosíssimo, conhece muito bem a área lá. Nascido e criado ali. É mateiro e está fazendo um esforço enorme para se esconder, para fugir da polícia, fugir da Justiça. Mas nós também estamos fazendo um esforço enorme e vamos conseguir capturá-lo para entregá-lo para a Justiça os mais breve possível", afirmou.

Crime

Na madrugada do dia 9 de junho, Lázaro invadiu a casa da família, localizada no Incra 9, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão. Ele matou a tiros e a facadas quatro pessoas da mesma família: o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos; os dois filhos dele, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15.

A esposa de Cláudio e mãe das vítimas, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, foi sequestrada e encontrada morta três dias após o crime, em um córrego da região. O homem teria fugido para a região entre Cocalzinho e Edilândia, no entorno do Distrito Federal.