Saiba quais animais o maníaco Lázaro Barbosa abateu e comeu na mata

Procurado há 14 dias e com as fontes de comida cada vez mais escassas, o psicopata Lázaro Barbosa continua foragido e se alimentando de animais da mata da região entre Cocalzinho e Edilândia, em Goiás. Segundo o Metrópoles, as equipes que fazem buscas pelo maníaco encontraram até rãs desossadas, supostamente deixadas por ele.

Os policiais acharam o anfíbio às margens de um dos córregos usados por Lázaro para se movimentar pela mata. No mesmo local, estava um facão pouco amolado que foi recolhido pelos integrantes do grupo de buscas. Eles acreditam que o objeto era usado pelo psicopata, mas foi abandonado quando perdeu o corte.

(Reprodução: Metrópoles)

As informações são que Lázaro também estaria se alimentando de dois frangos que ele furtou quando invadiu algumas chácaras da região, na semana passada.