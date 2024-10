Homem em situação de rua é morto à luz do dia em plena praça de Marituba

Um homem foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (25/10), na Praça da Colônia, localizada no bairro Dom Aristides, em Marituba, na região metropolitana de Belém. A vítima era Danilo Rodrigues Mendes, de 38 anos. Ele vivia em condição de rua e era conhecido por transitar diariamente na área, tendo, inclusive, o costume de dormir na praça onde foi morto.

O crime ocorreu enquanto Danilo, segundo testemunhas, descansava em um banco da praça. Ele foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta, desceram e caminharam em direção à vítima. Um dos homens sacou uma arma e disparou contra Danilo a curta distância e pelas costas, com uma precisão que não deu qualquer chance de reação, segundo testemunhas. A vítima morreu no local.

O episódio aconteceu em um período do dia quando a praça fica pouco movimentada, mas o som dos disparos causou pânico nos arredores. Moradores relataram ter ficado alarmados e alguns preferiram não comentar detalhes, evitando a exposição por temer algum tipo de retaliação.

Após os tiros, a Polícia Militar foi acionada. O tenente Silva Brito, que esteve à frente da ocorrência, declarou que, ao chegarem, os agentes encontraram o corpo de Danilo coberto por um pano. Eles acionaram a equipe da Perícia Científica, que confirmou pelo menos três perfurações causadas por projéteis de uma arma ainda não identificada.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Brito, Danilo era conhecido na área e enfrentava dificuldades com a dependência química, vivendo em situação de rua. Além disso, possuía histórico criminal por roubo, o que, segundo a polícia, é um dos fatores considerados na investigação do caso.

A hipótese mais provável, segundo as autoridades, é de que o homicídio esteja relacionado a dívidas contraídas pelo consumo de drogas ou a um acerto de contas, hipótese comum em contextos de violência envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados, e as investigações estão em andamento.