Homem é assassinado com sinais de tortura, facadas e tiros em Portel, no Marajó

Afonso Diego de Macedo Silva foi assassinado com sinais de tortura, facadas e tiros em Portel, no Marajó. O homicídio ocorreu na noite de quarta-feira (23/10), no bairro Portelinha, quando a vítima teria sido encontrada com os braços e mãos amarrados. A Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para dar continuidade às investigações sobre o caso.

Segundo as informações policiais, Afonso Diego foi encontrado morto e com marcas de tiros e lesões feitas por facão nos braços, pescoço e cabeça. A Polícia Militar chegou ao local após receber denúncias de moradores que encontraram o cadáver em uma rua de pouca movimentação. Testemunhas, que não quiseram se identificar, informaram à PM que teriam visto dois homens passando de moto para o local onde o corpo foi encontrado. Momentos depois, os moradores ouviram os disparos de arma de fogo e somente um homem retornou na moto. No entanto, outros dois suspeitos também teriam sido avistados correndo para uma área de mata.

A população informou acreditar se tratar de um homicídio fruto do ‘tribunal do crime’. Ninguém soube repassar mais informações sobre as características dos suspeitos que teriam sido vistos no local ou a motocicleta do homem que também esteve na cena do crime. Apesar dos relatos, somente as investigações policiais poderão confirmar as reais causas para o homicídio.

Durante a perícia, realizada pela Polícia Científica, os agentes encontraram um terçado e três projéteis de arma de fogo próximo ao corpo de Afonso Diego. A PC também esteve na área realizando a coleta de informações para auxiliarem na elucidação do caso. Não há detalhes sobre o que poderia ter motivado o assassinato da vítima. O corpo foi removido para o necrotério do Hospital Municipal de Portel.

“A Polícia Civil informa que o crime de homicídio é apurado pela Delegacia de Portel. Perícias foram solicitadas”, diz a nota da PC.