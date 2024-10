Ex-ator mirim da Globo é morto a tiros; veja em quais novelas João Rebello participou

João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo, foi morto a tiros aos 45 anos na Bahia. Sobrinho do ator e diretor Jorge Fernando, que morreu em 2019, João era DJ e usava Vunje como nome artístico. O artista estava em Porto Seguro, no extremo sul baiano.

João Rebello como Sig em "Vamp" (Reprodução / Globo)

O ex-ator fez parte de cinco novelas da TV Globo, entre os anos de 1986 e 1997. João Rebello atuou em "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992), "Vamp" (1991) e "Zazá" (1997). Antes de morrer, ele trabalhava DJ e usava

João Rebello como Juninho em "Deus nos Acuda" (Reprodução / Globo)

João, em sua carreira como ator, contracenou com grandes nomes da televisão brasileira, como Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Dercy Gonçalves e Glória Menezes.

João Rebello como Juninho em "Bebê a Bordo" (Reprodução / Globo)

Como João Rebello, ex-ator mirim da Globo, morreu?

O artista João Rebello estava sozinho no carro quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram, fugindo em seguida, conforme informações de testemunhas. O corpo do ex-ator mirim foi encontrado na Praça Independência, segundo a Polícia Civil de Porto Seguro. A delegacia do município investiga o caso.

João Rebello, 45 anos, trabalhava como DJ (Reprodução / Instagram)

Ainda não há informações sobre a motivação e a causa do crime, bem como acerca de detalhes do velório e sepultamento.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)