95 anos de Fernanda Montenegro: relembre 6 papéis marcantes da atriz

Fernanda Montenegro completa 95 anos nessa quarta-feira (16/10). A atriz, aclamada por seus papéis na teledramaturgia e no cinema nacional, é a única brasileira indicada ao Oscar até hoje. Relembre seis personagens mais marcantes da estrela:

Dora, em “Central do Brasil” (1998)

Fernanda Montenegro como Dora, em “Central do Brasil” (1998) (Reprodução)

O papel que levou Fernanda Montenegro a concorrer ao Oscar na categoria de "Melhor Atriz" foi o de "Dora", personagem de “Central do Brasil”. No filme de Walter Salles, Fernanda vive uma escrivã que redige cartas para analfabetos no centro do Rio de Janeiro, na estação Central do Brasil. Mesmo sem enviar todas as cartas, Dora decide ajudar um Josué (Vinícius de Oliveira), um menino que teve a mãe atropelada e tenta encontrar o pai, que nunca conheceu, no interior do Nordeste.

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Prime Video e Apple TV

Bia Falcão, em “Belíssima” (2005 - 2006)

Fernanda Montenegro como Bia Falcão, em “Belíssima” (2005 - 2006) (Reprodução)

Fernanda Montenegro dá vida à vilã "Bia Falcão" na novela “Belíssima”, escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Flávia Lacerda, Gustavo Fernandez e Natália Grimberg. Na trama, Bia é avó de Pedro (Henri Castelli), noivo de Vitória (Cláudia Abreu). Poderosa e ardilosa, a personagem de Fernanda faz de tudo para separar o neto da amada.

Onde assistir: Globoplay

Nossa Senhora, em “O Auto da Compadecida” (2000)

Fernanda Montenegro como Nossa Senhora, em “O Auto da Compadecida” (2000) (Reprodução)

No filme “O Auto da Compadecida”, de Guel Arraes, Fernanda Montenegro é responsável pelo papel da "Nossa Senhora". A personagem é quem ajuda a safar o pobre João Grilo (Matheus Nachtergaele) e o covarde Chicó (Selton Mello) das consequências de algumas aventuras que viveram.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video

Charlô, em “Guerra dos Sexos” (1983 - 1984)

Fernanda Montenegro como Charlô, em “Guerra dos Sexos” (1983 - 1984) (Reprodução)

Fernanda Montenegro, na novela “Guerra dos Sexos”, interpreta "Charlô". Na história escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando e Guel Arraes, a personagem vive em conflito com Otávio (Paulo Autran), seu primo. Eles cresceram juntos e tiveram um romance durante a adolescência, mas toda a paixão de transformou em ódio e a única coisa que desejam é distância.

Onde assistir: Globoplay

Bibiana Terra, em “O Tempo e o Vento” (2013)

Fernanda Montenegro como Bibiana Terra, em “O Tempo e o Vento” (2013) (Reprodução)

Em “O Tempo e o Vento”, filme de Jayme Monjardim, Fernanda Montenegro dá vida a "Bibiana", matriarca da família Terra-Cambará. Ambientada no final do século XIX, o longa acompanha a vigília que os Terra-Cambará fazem quando são cercados pelos Amaral. Nesse tempo, Bibiana é visitada pelo capitão Rodrigo (Thiago Lacerda), seu falecido marido.

Onde assistir: Netflix

Leonarda Furtado, em “Cambalacho” (1986)

Fernanda Montenegro como Leonarda Furtado, em “Cambalacho” (1986) (Reprodução)

Também conhecida como "Naná", Leonarda Furtado foi a personagem de Fernanda Montenegro na novela “Cambalacho”. A trama, escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando com Del Rangel, acompanha Naná e Gegê, chamado Jerônimo Machado (Gianfrancesco Guarnieri), em meio a trambiques e trapaças. A dupla usa artimanhas para sobreviver e, com golpes, Naná sustenta a filha Daniela (Cristina Pereira), que estuda no exterior.

Onde assistir: Globoplay

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)