Gustavo Corasini: Um ano após acidente, ator mirim volta à TV e fala sobre atropelamento

Em agosto de 2022, Gustavo Corasini foi atropelado por uma vizinha quando colocava fitinhas decorativas para a Copa do Mundo em sua rua. De marcha à ré, o veículo atingiu o ator e o amigo, Eduardo, que acabou morrendo.

Um ano após o acidente, Gustavo esteve no palco do Encontro nesta quarta-feira (23), para falar sobre o que viveu durante este ano. Agora ele se prepara para lançar a série documental do Globoplay "A Era dos Humanos": "Foi muito boa essa volta, para mim foi uma vontade de melhorar para poder gravar (...) Gravei muito, estreia daqui a pouquinho."

Gustavo interpretou Tadeu na primeira fase de Pantanal.

"O mais difícil [na fisioterapia] foi fazer. Fazia na clínica, em casa com um profissional e sozinho. Foi muito difícil continuar firme. Mas, graças a Deus, minha mãe me ajudou em todos os tempos, meus amigos me deram força. Acho que isso me ajudou a melhorar mais rápido", disse.