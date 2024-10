Jovem é perseguido e morto a tiros por dupla na Augusto Montenegro, em Belém

Um jovem identificado como Patrick Alexander Oliveira Costa foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (23/10), no bairro Parque Verde, em Belém. Conforme as informações policiais, a vítima foi morta em frente a um supermercado na avenida Augusto Montenegro, esquina com a avenida Centenário. Os suspeitos fizeram vários disparos de arma de fogo na região da cabeça de Patrick Alexander.

De acordo com os relatos repassados por testemunhas para a polícia, Patrick estaria conduzindo uma motocicleta e não percebeu que era seguido por dois homens que também estavam de moto. Por volta de 1h15, a vítima parou em frente ao estabelecimento comercial, onde se encontrou com duas amigas. As mulheres ainda chegaram a subir na moto com Patrick, no entanto, os executores mandaram as jovens descerem e efetuaram os disparos na região da cabeça da vítima.

Patrick Alexander morreu na hora. As testemunhas que passavam no local auxiliaram as mulheres que conheciam a vítima e estavam muito assustadas ao presenciaram tudo. Logo depois, uma viatura da PM foi acionada para realizar o isolamento da área e informar o caso para a Polícia Civil e Científica. Ninguém no local soube informar para onde os dois suspeitos fugiram ou quem eles seriam. O corpo de Patrick foi removido pelos peritos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Divisão de Homicídios apura a morte de Patrick Alexander Oliveira Costa. “Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181”, diz o comunicado.