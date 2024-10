Polícia prende homem que matou funcionário de hotel a facadas

O suspeito de ter matado o funcionário de um hotel a facadas foi preso no último domingo (27), em Miracutu (SP). O crime aconteceu um dia antes, na rua Brigadeiro Franco, no centro de Curitiba (PR). A vítima, Marcio de Pontes Ribeiro, de 39 anos, foi esfaqueada na rua, correu para a garagem do estabelecimento, mas não resistiu e morreu no elevador.

Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu para casa de conhecidos em São Paulo, segundo Magda Hofstaetter, delegada responsável pelo caso. Após investigações das polícias dos dois estados, o autor foi detido e preso.

“Após o crime, o indivíduo empreendeu fuga para São Paulo e, desde então, as equipes, em diligências ininterruptas, empreenderam esforços para localizá-lo. Ele foi abordado na cidade de Miracatu, onde foi preso pelo homicídio”, explica.

O crime

Marcio Ribeiro estava fumando no estacionamento do hotel em que trabalhava no momento em que foi surpreendido pelo autor do crime. Ele trabalhava na lavanderia do estabelecimento.

Câmera de segurança flagraram o momento que o homem se aproxima da vítima com uma faca na mão. Ele desfere vários golpes, Marcio tenta se esconder no hotel, pela garagem. Veja:

De acordo com as autoridades, a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Testemunhas relataram à polícia que, após esfaquear o funcionário, o suspeito disse: "Isso que dá mexer com mulher casada".