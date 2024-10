Homem é morto com facada pela suposta amante em Santarém

Flávio Albuquerque Grigório, 59 anos, foi morto com uma facada na madrugada de sexta-feira (18/10), na travessa Senador Augusto Meira, bairro Livramento, em Santarém, município no oeste do Pará. Nadia Taiara Xavier Melo, 35, foi presa por suspeita de envolvimento no homicídio.

Segundo o portal O Impacto, os dois mantinham um relacionamento proibido há anos. Flávio teria ido até o kitnet da suspeita, onde os dois entraram em uma discussão.

A mulher desferiu um golpe de faca no braço esquerdo da vítima, ocasionando um ferimento grave. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) 192 foi acionado por volta de 00h30, mas Flávio já tinha morrido.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e localizou Nadia. Ela foi conduzida pela PM para a 16ª Seccional de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.