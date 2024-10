Mãe e filho morrem ao serem atropelados por carro de passeio em Santarém

Uma mulher e o filho, de apenas 1 anos e seis meses, morreram ao serem atingidos por um carro de passeio na BR-163, na comunidade do Tabocal, em Santarém, oeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de domingo (13/10). Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam em frente a um estabelecimento comercial quando o carro desgovernado, do tipo Hilux, as atropelou.

O caso teria ocorrido por volta de 23h20. Pessoas que estavam na área ainda tentaram socorrer as vítimas e acionaram uma ambulância. Com o forte impacto, a mulher foi arremessada a cerca de 70 metros de distância e morreu na hora. O filho dela ainda teria sido socorrido, mas não resistiu e evoluiu a óbito após dar entrada no hospital da região.

A Polícia Militar foi ao local e realizou o isolamento da área. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e deteve o condutor do carro de passeio. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde iria prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Pessoas da área ainda informaram que o motorista do carro estaria com sinais de embriaguez. No entanto, somente as investigações da polícia poderão esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.