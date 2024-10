Ciclista morre ao ser atingido por carreta na Rodovia Mário Covas, em Ananindeua

Um ciclista morreu após ser atingido por uma carreta na manhã desta segunda-feira (14/10), na rodovia Mário Covas, esquina com a avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava em um trecho que fica próximo a um colégio quando o acidente foi registrado. O homem, que seria um idoso, ficou preso debaixo do veículo de grande porte.

VEJA MAIS

De acordo com as informações de testemunhas, tudo teria ocorrido por volta de 6h30. O trecho em que o acidente ocorreu fica próximo a rua que dá acesso ao bairro Jiboia Branca. A vítima trafegava por uma área onde a pista está em obras. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Pedestres que presenciaram a situação acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, realizaram a retirada do corpo de baixo do veículo e constataram o óbito. "O corpo foi entregue para a Polícia Científica", informou o CBM.