Acidente de moto causa óbito na Municipalidade com José Pio em Belém

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na esquina da rua Municipalidade com a travessa José Pio, no bairro Umarizal, resultou em uma pessoa morta na tarde deste sábado (12/10), em Belém. A vítima, que veio a óbito no local e não foi identificada, foi uma mulher passageira da moto.

O homem condutor da moto foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14), na travessa 14 de Março. O acidente ocorreu próximo a Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente teria ocorrido quando o motorista da motocicleta, (cores branca e preta, placa QDR-0751) atravessou no sinal vermelho e colidiu com um carro preto. A moto estaria trafegando pela travessa José Pio e o veículo pela Municipalidade, quando colidiram.

A Polícia Científica do Pará (PCP) esteve no local realizando perícia. Filmagens de câmeras locais serão solicitadas para esclarecer como ocorreu o acidente.