Mototaxista morre após colidir com carro no bairro do Jurunas

Na manhã deste domingo (13), dia do Círio de Nazaré, mais um motociclista morreu envolvido em acidente de trânsito em Belém. A vítima, identificada como Vanderson Botelho da Conceição, morreu após colidir com um carro de passeio no bairro do Jurunas, em Belém. Essa é, pelo menos, a quinta vítima fatal de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas na capital paraense neste mês de outubro.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua dos Tamoios com a travessa Honório José, quando a moto que ele pilotava colidiu com um carro. Vanderson, que era pai de três filhos, sendo um recém-nascido, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro envolvido foi levado para a Delegacia de Polícia do Jurunas, onde foi submetido aos procedimentos legais de praxe.

A parte frontal do veículo ficou bastante danificada, sugerindo que o impacto foi forte. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas.