Rodovia BR-316: motociclista morre em acidente de trânsito na manhã desta sexta (11/10)

Um motociclista, identificado como Gilvancio Soares Lopes, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (11/10), na rodovia BR-316, quase em frente a uma loja de materiais de construção, no sentido rumo ao Entroncamento, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Testemunhas relataram à Polícia Militar que Gilvancio colidiu a moto que conduzia contra a mureta do Bus Rapid Transit (BRT) e, com o impacto, caiu para debaixo de uma carreta. O automóvel de carga passou por cima da vítima, que morreu ainda no local do acidente.

O motorista da carreta, de 56 anos, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil. Ele não quis ter o nome dele revelado, mas deu a versão dele sobre o caso. “Foi umas 6h15. Eu estava indo deixar a carreta em um porto da (avenida) Arthur Bernardes. Dei seta e olhei no retrovisor. Tinha um metro e meio para ele (Gilvancio) passar da mureta até a carreta. Só escutei o baque e depois vi a moto entrando para debaixo da carreta. Freei na hora, mas já estava em cima dele”, contou o motorista, pouco tempo depois de chegar na Seccional de Ananindeua, junto com a carreta.

Com o acidente, o trânsito ficou bastante congestionado neste trecho. A Polícia Científica foi acionada ao caso para realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), na capital, e a investigação para entender como o acidente aconteceu. Por volta das 7h30, o fluxo de veículos no local foi normalizado.

A reportagem solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.