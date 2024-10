Homem morre após perder controle de motocicleta na PA-159, no Marajó

Benedito dos Santos Braga morreu em um acidente de motocicleta na tarde de terça-feira (8/10), na PA-159, em uma localidade conhecida como “Curva da Morte”, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. De acordo com as autoridades, ele conduzia uma moto vermelha em alta velocidade e acabou perdendo o controle do veículo, caiu e bateu a cabeça. Ele morreu na hora.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso e mostram moradores ligando para as autoridades na tentativa de socorrer a vítima. Na gravação, Benedito aparece com uma camisa azul, desacordado, e com parte da cabeça coberta de sangue. Ainda é possível observar uma moto Honda Bros 160 vermelha que, ao que indica, seria o veículo que ele conduzia.

Com ajuda de uma câmera de segurança, a polícia conseguiu localizar uma imagem de Benedito antes do acidente acontecer. Pela foto é possível vê-lo sem capacete. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a investigação do caso. Em nota, a PC comunicou que "apura as circunstâncias do acidente de trânsito pela Delegacia de Breves". Além disso, a instituição comunicou que perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.