Duas pessoas morrem em colisão de motociclistas na Pratinha

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo motocicletas na manhã deste sábado (05/10), no bairro da Pratinha, em Belém. O acidente foi uma colisão entre as duas motocicletas, um dos envolvidos era um mototáxi. Além das duas pessoas que morreram, outras duas vítimas teriam sido atendidas e encaminhadas para o hospital.

As duas sobreviventes seriam passageiras das motocicletas. Uma foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a outra foi socorrida pela população. Uma das sobreviventes informou que morava em Icoaraci, durante ser socorrida para a população.

O acidente ocorreu na Arthur Bernardes, entre as rua doutor Armando Moreli e a passagem Pratinha. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local e isolaram para perícia. A guarnição do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM) foi acionado por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) por volta das 6 horas para atender o chamado sobre a colisão entre as duas motos.

Segundo informações da PM, as duas vítimas que sobreviveram ao acidente eram as passageiras das motocicletas. Até o momento não houve a identificação das vítimas fatais e nem das sobreviventes.