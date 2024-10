Paraense morre em grave acidente de carro em Portugal; criança de 6 anos sobrevive

A paraense Sara Gabrielly Tavares de Sousa, de 26 anos, perdeu a vida em um grave acidente envolvendo dois carros de passeio, no último domingo (6), em Portugal. O acidente ocorreu na rodovia IC 28, em Refoios do Lima, enquanto a jovem estava a trabalho no país europeu. Sara, que era natural de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Sua filha, uma menina de seis anos, ficou gravemente ferida.

De acordo com informações dos bombeiros portugueses à imprensa local, a criança foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital de São João, no Porto. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Sara seguia viagem com a filha em um dos veículos envolvidos no acidente. O outro carro era ocupado por um casal, que sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Até o momento, também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do casal.

Testemunhas relataram às autoridades portuguesas que os dois veículos teriam colidido lateralmente e que um dos carros estaria na contramão, embora ainda não se saiba quem estaria na direção incorreta. Nove viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência, que está sendo investigada pela Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal.

Nas redes sociais, familiares de Sara Gabrielly iniciaram uma campanha para arrecadar recursos que serão destinados ao custeio do velório e funeral da jovem. Devido ao alto custo para o traslado do corpo ao Brasil, as cerimônias deverão ocorrer em Portugal. Quem quiser colaborar com a família pode fazer doações via PIX para a mãe de Sara, Áurea Tavares de Melo, utilizando a chave CPF: 740.580.292-34.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil no Porto, informou em comunicado que está à disposição para prestar a assistência consular necessária à família de Sara. O órgão destacou que pode prestar orientações aos familiares, além de cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito. No entanto, ressaltou que o traslado dos restos mortais de cidadãos brasileiros falecidos no exterior é uma decisão da família e, conforme a legislação vigente, não pode ser custeado com recursos públicos.