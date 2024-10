Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão boiadeiro em Pacajá

Um motociclista identificado como Antônio da Silva Lopes morreu após se envolver em um acidente de trânsito na cidade de Pacajá, no sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o caso foi registrado na tarde de segunda-feira (07/10), quando a vítima trafegava pela Avenida JK e teria sido atingida por um caminhão boiadeiro.

Testemunhas que presenciaram o acidente informaram que Antônio teria tentado fazer uma ultrapassagem próximo ao caminhão. No entanto, o veículo teria entrado em movimento e a vítima foi atingida e arrastada por vários metros. Ainda conforme os relatos, o condutor do veículo maior teria acelerado e fugido do local sem prestar socorro ao motociclista.

Pessoas que trafegavam pela área ainda acionaram uma ambulância do Samu, mas quando os socorristas chegaram ao local apenas confirmaram o óbito de Antônio. A Polícia Militar também esteve na área e isolou o local até a chegada da Polícia Científica. O corpo foi periciado e depois removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. O caso ainda é investigado pelas autoridades policiais de Pacajá.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.