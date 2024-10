Passageira de moto por aplicativo morre em acidente no Reduto

Uma mulher, identificada como Cristilene da Conceição Costa, morreu na manhã da última quarta-feira, 9, no bairro do Reduto, em Belém, após sofrer um acidente de trânsito, na rua Senador Manoel Barata com a travessa Quintino Bocaiúva.

Ela estava em uma motocicleta, como passageira em uma corrida por aplicativo, quando o condutor do veículo supostamente teria avançado a preferencial e colidido com um carro que vinha pela travessa Quintino Bocaiúva.

O motociclista e o motorista sobreviveram ao acidente. Apenas a passageira da moto não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo de Cristilene Costa.

O acidente acabou interditando a via e complicando o trânsito no local durante algumas horas. Apesar do transtorno, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) disse, quando procurada pela reportagem, que não foi acionada para esta ocorrência.

Já a Polícia Civil do Pará informou que as circunstâncias do acidente de trânsito são apuradas. "A vítima fatal foi identificada como Cristilene da Conceição Costa. O condutor da motocicleta foi encaminhado para o hospital. Os condutores dos dois carros foram conduzidos até a Seccional do Comércio para prestar depoimento. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".