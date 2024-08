VÍDEO: Mulher agride suposta amante do marido em academia e viraliza; entenda o que aconteceu

Um caso de traição e ciúmes movimentou as redes sociais na tarde do último sábado (17), após um vídeo de uma briga em uma academia no município de Porto Velho, Rondônia, viralizar na web. Nas imagens, é possível ver duas mulheres se agredindo fisicamente, com puxadas de cabelo e outros atos de violência no estabelecimento.

Apesar do que se especula nas redes sociais, a vítima não era amante. Segundo informações do portal Terra Brasil Notícias, a agressora, na verdade, era amiga da vítima. A mulher teria perdido o controle ao acreditar que a amiga havia revelado detalhes íntimos de sua vida ao advogado casado, com quem estava se relacionando.

No vídeo que circula na web, a mulher aparece puxando o cabelo da vítima e, durante a briga, um personal trainer também foi arranhado e mordido ao tentar apartar a confusão.

De acordo informações, o incidente não foi o primeiro envolvendo a agressora. Em 2023, ela já havia protagonizado uma briga com a esposa do advogado na rua, o que levou o homem a contratar um detetive para investigar a amante. Foi esse detetive que trouxe à tona revelações que teriam desencadeado o ataque furioso na academia.

Revoltada, a agressora teria ido até a academia para confrontar a amiga, o que resultou na violenta discussão. A confusão chamou a atenção de outros frequentadores da academia, que registraram o ocorrido em vídeos que viralizaram nas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)