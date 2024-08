Vídeo de suposto amante em fuga perseguido por marido traído viraliza

Um flagrante de traição ganhou as redes sociais na noite desta terça-feira (14/8) muito mais pelo inusitado da situação que pela polêmica que o assunto costuma render. De acordo com áudios que circulam em aplicativos de mensagens, um homem teria surpreendido a esposa na companhia do amante ao chegar em casa, o que desencadeou uma série de eventos que culminaram em uma perseguição pelas ruas da cidade.

Segundo os relatos o caso teria ocorrido em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Pelas informações compartilhadas, ao descobrir a infidelidade o marido pegou um revólver, forçando o amante a fugir completamente nu pelas ruas, enquanto o seguia de carro, registrando o momento. No vídeo, é possível o suposto traído gritando frases como “corre, irmão” e “mais rápido”, entre outras.

O episódio atraiu a atenção de muitos internautas, gerando um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. As imagens mostram o amante correndo em disparada enquanto alguns veículos passam e os motoristas observam o desenrolar dos acontecimentos. Após a repercussão do caso, o time dos investigadores virtuais foi checar a veracidade dos fatos e confirmou que o flagrante de fato aconteceu, mas trata-se de um episódio ocorrido em julho de 2023, há pouco mais de um ano.