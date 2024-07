VÍDEO: Mulher flagra namorado com amante durante sessão de 'Deadpool & Wolverine'

O longa "Deadpool & Wolverine" vem fazendo sucesso nos cinemas desde a sua estreia na última quinta-feira (25), mas as sessões do filme também tem gerado algumas cenas inusitadas. Uma delas acabou sendo protagonizada por uma mulher que pegou no flagra o namorado acompanhado da amante.

A briga foi registrada em um vídeo por um dos espectadores. Enquanto narra os acontecimentos, em meio a risadas ele descreve a situação: “Deadpool rolando e a porrada comendo solta”.

Também é possível escutar no registro pessoas gritando e colocando “lenha na fogueira”, tudo enquanto o filme continuava a ser exibido sem interrupções no telão. Em certo momento é possível ver a mulher batendo no companheiro. Confira:

As imagens começaram a circular nas redes sociais e rapidamente ganharam a atenção dos internautas. Ainda não há informações sobre qual local o vídeo foi gravado, no entanto, o registro já conta com mais de um milhão de visualizações no X (antigo Twitter).

"Isso o streaming não oferece", comenta um usuário do site. "A narração do vídeo é quase tão boa quanto a do próprio Deadpool", comenta outro, fazendo referência aos comentários icônicos do anti-herói da Marvel.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)