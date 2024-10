Durante discussão, lutador de MMA é morto pela sogra a facada, na Pratinha

Daniel Wander Moreira da Conceição, de 26 anos, foi morto a facada na manhã desta segunda-feira (28/10), na Rua Nova Horizonte 1, no bairro da Pratinha, em Belém. O rapaz era um lutador de Artes Marciais Mistas (MMA, em inglês) conhecido pelo apelido de “Pipoka”. Segundo as autoridades, a sogra dele, Wanderli do Socorro Vieira de Paula, é a principal suspeita de cometer o crime, que aconteceu por volta das 8h30, durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, Wanderli foi localizada em uma casa próxima de onde o crime aconteceu. Em nota, a Polícia Civil comunicou que a mulher não foi presa, “pois há indícios de legítima defesa”, e que ela foi ouvida e encaminhada para a realização de exame de corpo de delito. Até agora, a Polícia Civil não explicou se Wanderli agiu para proteger a própria vida ou de outra pessoa. A Divisão de Homicídios de Belém instaurou um inquérito policial por portaria para investigar o caso.

VEJA MAIS

A última luta de “Pipoka” no MMA havia sido no dia 13 de julho deste ano, no Home Fight Championship, evento realizado em Capanema, no nordeste do Pará. Na ocasião, ele encarou Felipe Oliveira, que levou a melhor e venceu o combate com uma chave de braço.

O perfil da Home Fight Championship no Instagram publicou uma nota de pesar pela morte de Daniel. “Lamentável a perda de um atleta tão jovem que tinha uma carreira toda pela frente. Ficam aqui nossos pêsames de toda organização HFC MMA”, diz a publicação nos Stories.

Legítima defesa

A legítima defesa é considerada uma excludente de ilicitude pelo Código Penal Brasileiro. Ou seja, quando uma conduta não é caracterizada crime. O artigo 25 estabelece que a legítima defesa é quando uma pessoa, “usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu” ou de alguém.