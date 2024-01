Lutador de MMA é encontrado morto após tentar recuperar moto roubada no RJ

O lutador de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos, foi encontrado morto em uma favela do Rio na segunda-feira (15), após ter ido à comunidade para tentar recuperar a moto que havia sido roubada. O corpo do atleta foi achado no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste.

Policiais do 31º BPM e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fizeram buscas na região. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

Um homem, de identidade não revelada, foi preso na manhã desta terça-feira (16), depois de confessar participação no crime. Segundo a PM, o suspeito detido tem passagens na polícia e foi encontrado em casa com drogas.

A moto de Diego foi roubada da casa do lutador, na Muzema, na madrugada de segunda por dois homens. Ele decidiu ir atrás do veículo após ter acesso a imagens de câmera de segurança. Além de ir ao Morro Branco, Diego também chegou a passar pela comunidade da Tijuquinha.

Saiba quem é Diego Braga

Diego foi lutador profissional de muay thai. Sua carreira no MMA começou em 2003. Ele chegou a enfrentar Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos.

O lutador também treinou com os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro e com Anderson Silva. Sua última luta profissional foi em 2019. Ele se aposentou com 23 vitórias, oito derrotas e um empate.

Ultimamente ele vinha se dedicando à carreira de professor de artes marciais. Ele era dono da academia Tropa Thai, de formação de lutadores, e treinava o filho, Gabriel Braga, que luta profissionalmente e chegou à final do à final do torneio peso-pena da PFL no ano passado.