Lutador de MMA Thalyson Guerreiro morre afogado em rio de Parauapebas

O corpo do lutador de MMA Thalyson Alves da Silva, mais conhecido como Guerreiro, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (24/06) no Rio Parauapebas. O jovem estava desaparecido desde a tarde de domingo (23/06), quando foi arrastado por uma correnteza no rio e sumiu.

O corpo do jovem foi encontrado por mergulhadores do Grupamento Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Parauapebas, por volta das 17h20. O jovem estava perto da ponte que passa na localidade Palmares Sul, na estrada que dá acesso à Vila Carimã.

Thalyson tomava banho com a namorada e o cunhado no rio Parauapebas, na PA Carlos Fonseca, perto da ponte da Palmares Sul, quando decidiu nadar até uma pedra no meio do rio. Na volta para a margem, o jovem acabou desaparecendo no rio após ser pego por uma correnteza.

O cunhado de Thalyson, nadador experiente, começou as buscas pelo rapaz imediatamente na tentativa de localizar o lutador, mas não teve sucesso.

Já no domingo, o Corpo de Bombeiros começou as buscas pelo jovem. Os bombeiros retomaram as buscas na manhã desta segunda-feira (24), eles intensificaram as buscas durante o dia para localizar o lutador.

