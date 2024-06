Homem morre afogado na Praia Grande, em Outeiro

Um banhista identificado pela Polícia Civil como Daniel Maciel Viana morreu afogado na Praia Grande, no distrito de Outeiro, em Belém. O caso ocorreu na tarde de domingo (02/06), quando várias pessoas estavam no local tomando banho. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ainda tentou fazer a reanimação, mas o homem não resistiu.

A PC informou que solicitou perícias para esclarecer o que realmente ocorreu com o banhista. As informações preliminares dão conta que Daniel seria morador do bairro do Tapanã. Mas não há mais detalhes sobre as circunstâncias do afogamento ou se ele estava sozinho quando o caso ocorreu.

VEJA MAIS

O CBM teria sido informado por populares sobre o caso no final da manhã e, por volta de 12h, fez o resgate de Daniel. Apesar do trabalho de reanimação, a vítima morreu.

Em nota, a Polícia Civil informou que “perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações realizadas pela delegacia de Outeiro. A vítima foi identificada como Daniel Maciel Viana.”