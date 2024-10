Neto mata avô com facada na barriga no sudeste do Pará

Carlos Santos, de 28 anos, foi preso na manhã de terça-feira (8/10) por suspeita de assassinar o próprio avô, Raimundo Santos, 72, com uma facada na barriga. O crime aconteceu no bairro Conquista, que fica em Breu Branco, região sudeste do Pará, pouco tempo antes da prisão do suspeito.

O 36º Pelotão Policial Destacado (36º PPD), que pertence ao 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), soube do esfaqueamento através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que foi acionado para socorrer o idoso.

Quando a PM chegou ao local do crime, encontrou Raimundo ainda com vida. Segundo as autoridades, ele apresentava um golpe de faca na região do tórax, próximo do abdômen. A vítima chegou a ser levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mãe de Carlos, filha de Raimundo, alegou à PM que o filho, supostamente, tem problemas mentais. No entanto, como não foi apresentado nenhum documento que comprovasse algum transtorno do rapaz, ele foi preso e levado até a delegacia de Breu Branco. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.