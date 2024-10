Suspeito de matar homem a facadas em Castanhal é preso pela polícia

Givaldo do Nascimento Santana foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (28/10) por suspeita de envolvimento na morte de João Batista Cardoso Nogueira, de 41 anos, em Castanhal, nordeste do Pará. O crime aconteceu nesta madrugada, na rua São José, bairro Pirapora, próximo de um bar conhecido como “Mangueirinha”.

Segundo a Polícia Militar, o 5º Batalhão havia acionada por volta das 8h, cerca de quatro horas após a morte de João, para atender uma briga registrada em um posto de gasolina localizado na Rua Emanecéas Porpino, no bairro Saudade. Chegando lá, os militares conduziram as partes envolvidas na confusão até a delegacia do Centro de Castanhal, entre eles, Givaldo.

Foi apenas na unidade policial que Santana confessou o crime. Segundo as autoridades, ele alegou que havia brigado no mês passado com João Batista. O suspeito teria visto a vítima na madrugada perto de um bar e cometido o crime.

Com Gilvaldo, a polícia encontrou a bicicleta de João e uma faca, que ainda não se sabe se foi a arma utilizada na morte de Nogueira. O suspeito recebeu voz de prisão e está à disposição da Justiça.

O crime

O caso aconteceu por volta das 4h30. Conforme a Polícia Militar, a vítima chegou a pedir ajuda para o proprietário do bar. Quando o dono do estabelecimento abriu a porta, se deparou com o homem agonizando no quintal do local, com marcas pelo corpo que pareciam ter sido feitas por golpes de um instrumento cortante.

Ainda segundo o relatório, o morador da casa ligou para o 190 pedindo ajuda, mas quando a guarnição da Polícia Militar chegou no local encontrou o homem morto.