Castanhal: homem morre após ser esfaqueado em via pública

Um homem identificado como João Batista Cardoso Nogueira, de 41 anos, morreu após ser esfaqueado, por volta das 4h30 da madrugada desta segunda- feira (28), na rua São José, bairro do Pirapora, nas proximidades de um bar conhecido como “Mangueirinha”, em Castanhal, região nordeste do estado.

De acordo com informações contidas no relatório da Polícia Militar, a vítima chegou a pedir ajuda para o proprietário do bar. Quando o dono do estabelecimento abriu a porta se deparou com o homem agonizando no quintal do local, com marcas pelo corpo que pareciam ter sido feitas por golpes de um instrumento cortante.

Ainda segundo o relatório, o morador da casa ligou para o 190 pedindo ajuda, mas quando a guarnição da Polícia Militar chegou no local encontrou o homem morto.

O corpo da vítima foi removido do local por volta das 10h30 da manhã por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado pra exame ne necropsia.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Castanhal.