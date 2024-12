Mulher é morta com tiro na cabeça no garimpo do Santino, em Cumaru do Norte

Um crime contra uma mulher, na madrugada de sexta-feira (6),em Cumaru do Norte, no Sul do Pará, chocou a região.A vítima foi identificada como Kamila de Jesus Oliveira, mas que nas redes sociais usava Kamylla Alves, foi assassinada com um tiro na cabeça, O crime ocorreu no Garimpo do Santino, que fica no entorno da Terra Indígena Kayapó, onde já foi alvo de diversas operações do Ibama e da Polícia Federal. O principal suspeito é o namorado da moça, Francisco das Chagas Barbo (conhecido como “Filipe”). Ela deixa um filho.

As motivações do feminicídio, ocorrido por volta de 3h, ainda estão em investigação. A família de Kamila, que mora em Redenção, foi avisada da morte dela por uma conhecida e que apontou Francisco como possível culpado. O registro do caso foi feito em Ourilândia do Norte e o corpo dela foi levado para Redenção. No entanto, a investigação deve ser conduzida pela Delegacia de Cumaru do Norte.

De acordo com o Fato Regional, as informações preliminares ainda são escassas para a Polícia Civil, já que o garimpo é de difícil acesso (sendo possível entrar somente de barco ou meio aéreo). Nas redes sociais, a moça era bastante ativa e postava muitas fotos e vídeos da área.

Francisco “Filipe” está foragido. Informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). Se for urgente, o ideal é ligar para o 190. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.