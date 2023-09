'Gordo do Aurá': polícia cumpre mandados de busca e apreensão por morte de ex-vereador

A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta sexta-feira (29) a "Operação Aurá", que deu cumprimento a sete mandados de busca e apreensão contra agentes de segurança pública suspeitos de serem autores/participes do assassinato do ex-vereador de Ananindeua Deivite Wener Araújo Galvão, conhecido como “Gordo do Aurá”, em 2019. Na época, a vítima estava atuando como vereador do município. Os resultados detalhados da operação ainda serão apresentados nesta sexta.

Confirme o registro policial, os mandados foram cumpridos na residência de 6 policias militares e de um guarda municipal. No endereço de um dos policiais militares, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo uma carabina calibre 22, com noventa e cinco munições; além de um revólver calibre 38; um revolver Magnum, calibre 357; um pistola calibre 380; uma pistola da marca Beretta, calibre .40; e um aparelho celular. Todas as armas apreendidas estavam registradas. Duas pessoas foram conduzidas até a Divisão de Homicídios para prestar esclarecimentos.

Na residência de outro policial militar houve apreensão de uma pistola Beretta, calibre.40, com 39 munições; trinta e três munições de calibre 380; três pen drive; dois HD; e dois tablet. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de munição.

Os objetos apreendidos armas, aparelhos celulares, munições, pen-drives e HD”s serão encaminhados para o Centro de Perícias Renato Chaves para serem periciados. A medida visa encontrar elementos de informação que possam a identificar os autores do crime. As investigação continuam com o objetivo de desvendar a motivação do crime, bem como para identificar seus autores e mandantes.

A operação foi articulada entre as equipes da Divisão de Homicídios (DH), Núcleo de Inteligência Policial (NIP), GAECO/Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Corregedoria da Polícia Militar.

O crime

O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2019, quando o vereador passava pelo bairro da Pedreira e foi abordado por ocupantes de três veículos, que desceram já efetuando disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.