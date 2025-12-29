Ator de 'Os Donos do Jogo' morre aos 64 anos no Rio

O ator e diretor belga Thierry Trémouroux morreu aos 64 anos no último domingo, 28 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer desde 2022. A cerimônia de despedida, seguida pela cremação, está marcada para terça-feira, 30 de dezembro.

Residindo no Brasil há mais de três décadas, Thierry Trémouroux chegou ao país aos 30 anos. Rapidamente, ele se estabeleceu como uma figura proeminente nos palcos e nas telas, reconhecido por sua formação ao lado de grandes nomes do teatro internacional. O artista também atuou como professor por anos na Escola de Atores Wolf Maya, tornando-se um mestre para novos talentos.

Confirmação da morte de Thierry Trémouroux

A notícia do falecimento foi confirmada por sua filha, a atriz Lara Trémouroux, fruto de seu relacionamento com Lorena da Silva. Embora a família não tenha detalhado a causa oficial, amigos próximos do artista afirmaram que ele vinha travando uma árdua batalha contra a doença nos últimos três anos.

Legado de Thierry Trémouroux na televisão e streaming

Na televisão, Thierry Trémouroux ganhou destaque com sua participação em “Filhos da Pátria” (2017), série satírica exibida pela Globo. Anos depois, ele retornou às telas como o icônico Barão de Mauá na novela “Nos Tempos do Imperador” (2021), que também obteve grande sucesso na emissora.

Seu trabalho mais recente foi interpretando Jean-Luc na série “Os Donos do Jogo” (2025), da Netflix.