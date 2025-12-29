Key Alves deixa maternidade com a filha Rosamaria em São Paulo

A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Key Alves, deixou a maternidade na tarde desta segunda-feira (29) acompanhada de sua primeira filha, Rosamaria, em São Paulo. Para a ocasião, a jogadora de vôlei optou por um look cinza, enquanto a bebê usava uma tradicional manta vermelha.

A atleta compartilhou com os seguidores os presentes que a filha ganhou, além dos preparativos para receber alta. "Hora de ir para casa. O primeiro contato da Rosamaria vai ser um cachorro (risos). Ela está rindo, gente. [...] Queria me despedir daqui da maternidade. Olha isso. Esse espaço aqui foi tudo, gente", disse Key. Ela preferiu não exibir o rosto da pequena, cobrindo-o com um emoji de coração, conforme já havia anunciado.

Nascimento da filha de Key Alves

O parto da filha da jogadora de vôlei aconteceu na última sexta-feira (26), na maternidade localizada em São Paulo. A bebê Rosamaria nasceu pesando 2,9 quilos e medindo 48 centímetros, por volta das 21h.

Rotina de Key Alves com a filha

Nas redes sociais, Key Alves tem compartilhado detalhes da rotina ao lado da filha. A ex-BBB contou aos fãs que a primogênita só se acalma no colo da avó materna, declarando: "Ali, só quer o colinho da vovó, fica quietinha."

Relacionamento de Key Alves

Rosamaria é fruto do relacionamento de Key Alves com o cantor sertanejo Bruno Rosa, de quem ela está noiva atualmente. O casal está junto desde novembro de 2024.