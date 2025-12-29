Key Alves deixa maternidade com a filha Rosamaria em São Paulo
Ex-BBB optou por look cinza e bebê usou manta vermelha; jogadora de vôlei não exibiu o rosto da recém-nascida
A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Key Alves, deixou a maternidade na tarde desta segunda-feira (29) acompanhada de sua primeira filha, Rosamaria, em São Paulo. Para a ocasião, a jogadora de vôlei optou por um look cinza, enquanto a bebê usava uma tradicional manta vermelha.
A atleta compartilhou com os seguidores os presentes que a filha ganhou, além dos preparativos para receber alta. "Hora de ir para casa. O primeiro contato da Rosamaria vai ser um cachorro (risos). Ela está rindo, gente. [...] Queria me despedir daqui da maternidade. Olha isso. Esse espaço aqui foi tudo, gente", disse Key. Ela preferiu não exibir o rosto da pequena, cobrindo-o com um emoji de coração, conforme já havia anunciado.
Nascimento da filha de Key Alves
O parto da filha da jogadora de vôlei aconteceu na última sexta-feira (26), na maternidade localizada em São Paulo. A bebê Rosamaria nasceu pesando 2,9 quilos e medindo 48 centímetros, por volta das 21h.
Rotina de Key Alves com a filha
Nas redes sociais, Key Alves tem compartilhado detalhes da rotina ao lado da filha. A ex-BBB contou aos fãs que a primogênita só se acalma no colo da avó materna, declarando: "Ali, só quer o colinho da vovó, fica quietinha."
Relacionamento de Key Alves
Rosamaria é fruto do relacionamento de Key Alves com o cantor sertanejo Bruno Rosa, de quem ela está noiva atualmente. O casal está junto desde novembro de 2024.
