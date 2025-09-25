Belém ou Manaus? Anitta diz que região Norte será prioridade nos próximos Ensaios

A cantora Anitta afirmou, nesta quinta-feira (25), que a região Norte será prioridade na próxima edição dos "Ensaios da Anitta", tradicional turnê pré-Carnaval organizada por ela. A declaração foi feita durante um evento publicitário em São Paulo, no qual a artista confirmou que o projeto chegará ao Norte do Brasil em 2026.

Quando questionada se aconteceria em Manaus (AM), Anitta indicou que a definição já foi feita, mas que ainda não revelaria, o que abre brecha para acharmos que Belém será a preferida da 'poderosa': “Eu ainda não posso falar para onde a gente vai, eu não recebi essa autorização ainda, porque a gente ainda vai divulgar as cidades. A gente tem que fazer esse planejamento de acordo com o ano, porque tem ano que tem mais fim de semana e tem ano que tem menos. Esse ano tem menos”, explicou.

Belém pode ser a cidade escolhida

Durante a coletiva, a artista reforçou o interesse em levar o projeto para novas localidades: “Colocamos uma cidade ali, acho que a galera vai ficar muito feliz. Mas a ideia é que sempre que tiver mais fim de semana a gente vá colocando uma cidade nova. E, pra mim, o Norte é uma grande prioridade”, afirmou.

Os "Ensaios da Anitta" percorrem várias capitais do país com apresentações temáticas e figurinos inspirados em diferentes estilos. Apesar do alcance nacional, a turnê nunca passou por Belém.

Presença de Anitta no Mangueirão em Belém aumenta expectativa

A confirmação de Anitta como uma das atrações do Global Citizen Festival Amazônia 2025, que acontece no dia 1º de novembro, no estádio Mangueirão, aumentou os rumores de que a capital paraense possa ser a cidade citada por ela como novidade.

Caso se confirme, esta será a primeira vez que Belém recebe a turnê carnavalesca da cantora, fortalecendo a presença da música pop no calendário cultural da região.