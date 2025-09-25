Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém ou Manaus? Anitta diz que região Norte será prioridade nos próximos Ensaios

Cantora confirmou que edição de 2026 do projeto terá cidade do Norte na rota; Belém é cotada

Hannah Franco
fonte

Cantora Anitta (Hannah Franco)

A cantora Anitta afirmou, nesta quinta-feira (25), que a região Norte será prioridade na próxima edição dos "Ensaios da Anitta", tradicional turnê pré-Carnaval organizada por ela. A declaração foi feita durante um evento publicitário em São Paulo, no qual a artista confirmou que o projeto chegará ao Norte do Brasil em 2026.

Quando questionada se aconteceria em Manaus (AM), Anitta indicou que a definição já foi feita, mas que ainda não revelaria, o que abre brecha para acharmos que Belém será a preferida da 'poderosa': “Eu ainda não posso falar para onde a gente vai, eu não recebi essa autorização ainda, porque a gente ainda vai divulgar as cidades. A gente tem que fazer esse planejamento de acordo com o ano, porque tem ano que tem mais fim de semana e tem ano que tem menos. Esse ano tem menos”, explicou.

Belém pode ser a cidade escolhida

Durante a coletiva, a artista reforçou o interesse em levar o projeto para novas localidades: “Colocamos uma cidade ali, acho que a galera vai ficar muito feliz. Mas a ideia é que sempre que tiver mais fim de semana a gente vá colocando uma cidade nova. E, pra mim, o Norte é uma grande prioridade”, afirmou.

Os "Ensaios da Anitta" percorrem várias capitais do país com apresentações temáticas e figurinos inspirados em diferentes estilos. Apesar do alcance nacional, a turnê nunca passou por Belém.

Presença de Anitta no Mangueirão em Belém aumenta expectativa

A confirmação de Anitta como uma das atrações do Global Citizen Festival Amazônia 2025, que acontece no dia 1º de novembro, no estádio Mangueirão, aumentou os rumores de que a capital paraense possa ser a cidade citada por ela como novidade.

Caso se confirme, esta será a primeira vez que Belém recebe a turnê carnavalesca da cantora, fortalecendo a presença da música pop no calendário cultural da região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

anitta

Ensaios da Anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONSTRAGIMENTO

VÍDEO: Evaristo Costa expõe constrangimento em avião por doença e ausência de cordão de girassol

Jornalista passou por situação delicada durante voo por não estar usando o cordão de identificação para pessoas com deficiências invisíveis

25.09.25 12h07

BOAS NOVAS!

Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2026

24.09.25 21h24

CUTE-CUTE

Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

24.09.25 21h53

Belém ou Manaus? Anitta diz que região Norte será prioridade nos próximos Ensaios

Cantora confirmou que edição de 2026 do projeto terá cidade do Norte na rota; Belém é cotada

25.09.25 15h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda