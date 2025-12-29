Obra do violonista paraense Sebastião Tapajós se torna patrimônio cultural nacional
Sebastião Tapajós lançou mais de 50 discos e atuou como educador na Amazônia
O paraense Sebastião Tapajós, que faleceu em 2021 aos 79 anos, teve a obra reconhecida como parte da cultura nacional após a sanção da Lei nº 15.319/2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (29) e também é assinado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.
VEJA MAIS
Com mais de 50 discos lançados, o violonista construiu uma carreira de destaque fora do Brasil, especialmente na Europa, onde apresentou ritmos como baião, carimbó e lundu. Ao longo da trajetória, atuou na música popular e erudita e fez parcerias com artistas como Paulinho da Viola e Maria Bethânia. Além da carreira musical, participou de projetos voltados à formação de jovens na Amazônia.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA