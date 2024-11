Centro de Convenções Sebastião Tapajós insere Santarém na rota dos grandes eventos

No dia 10 de novembro de 2023, o governo do Pará entregou o Centro de Convenções Sebastião Tapajós em Santarém, o maior complexo artístico, cultural e turístico da Região de Integração do Baixo Amazonas. Um ano depois, o espaço, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), virou palco de grandes eventos e atividades, colocando a cidade e a região em destaque nacional e até internacional.

"O Centro de Convenções de Santarém é um marco no desenvolvimento turístico e econômico do oeste do Pará. Em seu primeiro ano de funcionamento, o equipamento tem se destacado como um ponto de convergência para grandes eventos, além de congressos, feiras e encontros corporativos. A estrutura moderna e bem equipada tem permitido que Santarém amplie sua visibilidade nacional e internacional, atraindo visitantes e investidores, o que fortalece a economia local e potencializa o turismo de negócios na região", afirmou o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Rota de grandes eventos

Neste período de um ano, o Centro de Convenções foi rota de eventos importantes, como a 12ª Feira Internacional do Turismo da Amazônia (FITA), em agosto; e, pela primeira vez, fora da capital paraense, Belém. Cerca de sete mil pessoas visitaram o espaço apenas durante os três dias de feira.

Um dos visitantes foi o espanhol Sandro Ruggeri. Ele vive em Belém há 30 anos e esteve em Santarém durante a realização da FITA. O intérprete ficou encantado com a estrutura do Centro. “Eu já tinha ouvido do Centro de Convenções e quis visitar pessoalmente. Fiquei impressionado. É um investimento que dá retorno imediato”, comentou.

Além da Feira de Turismo, o espaço também já foi palco da Festa Literária de 2023; do Seminário Regional de Turismo; recebeu a visita de uma comitiva de turistas chineses; e sediou eventos do governo do estado e de outros órgãos, como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Centro também recebeu formaturas, congressos, feiras de empreendedorismo, eventos religiosos e até casamento comunitário. Com uma estrutura multiuso, o Centro contribui para movimentar a economia de Santarém e região, atraindo eventos e ótimas oportunidades para segmentos como o de hotelaria, transportes, restaurantes, entre outros.

“Existe uma Santarém antes e depois do Centro de Convenções, quando falamos de oportunidades de negócios, novos investimentos, centro de conhecimento e nova fonte de economia. Eu já estive presente em inúmeros eventos, desde muito grandes, com público de 20 a 30 mil pessoas, como em eventos menores: simpósios, shows de stand-up e outros.

Em todos, a estrutura e os equipamentos supriram com excelência tanto para o público quanto para os expositores e quiosques. O Centro de Convenções Sebastião Tapajós é, com certeza, um modelo de excelência e uma rica fonte de oportunidades e de fomento da economia local”, aprovou o empresário Tiago Silva.

"Mais do que um espaço para eventos, o Centro de Convenções representa uma oportunidade de mostrar ao mundo a riqueza cultural, histórica e natural do Tapajós. Cada programação realizada ali não só gera negócios e movimenta a economia, mas também contribui para a geração de emprego e renda, beneficiando diretamente a comunidade local. Estamos orgulhosos dos resultados alcançados até aqui e confiantes de que o Centro continuará sendo um importante vetor de desenvolvimento para Santarém, Belterra, municípios no entorno e todo o estado", concluiu o secretário de Turismo.

Estrutura e homenagem ao compositor Sebastião Tapajós

O Centro de Convenções foi construído em uma área de mais de 10 mil metros quadrados, com pavilhão de eventos, auditórios, praça de alimentação, área VIP, sala de imprensa, oito salas multiuso, auditórios com capacidade para até 1.200 pessoas e um amplo estacionamento, com mais de 500 vagas. Um investimento estadual de aproximadamente R$ 70 milhões.

O espaço fica na rua Fernando Guilhon, principal corredor de entrada e saída da cidade e a menos de dez minutos do Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca. O equipamento homenageia o compositor e violonista paraense Sebastião Pena Marcião, internacionalmente conhecido como Sebastião Tapajós, nascido em Alenquer e criado em Santarém.

Sebastião Tapajós é reconhecido e foi premiado como o melhor músico brasileiro pela Academia Brasileira de Letras, em 1992. Ele voltou a Santarém em seus últimos anos de vida, e faleceu em 2 de outubro de 2021.