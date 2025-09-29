Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma

Perfis e páginas de fãs começaram a circular nas redes sociais a informação de que o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” teria data marcada para o dia 10 de janeiro, no Estádio Mangueirão, em Belém. A notícia movimentou internautas, mas não foi confirmada oficialmente pela produção da cantora.

Em nota, o QG da Anitta negou as informações que vêm sendo compartilhadas e reforçou que as cidades e datas da turnê ainda não foram divulgadas. “As informações sobre as cidades dos Ensaios da Anitta que estão circulando ainda não são as oficiais. Pedimos, por favor, que não compartilhem. Assim que tivermos as confirmações, vamos divulgar tudo oficialmente pelos canais da Anitta e dos Ensaios”, informou a equipe nas redes sociais.

Na semana passada, durante um evento em São Paulo, onde a equipe de reportagem de Oliberal esteve, uma jornalista perguntou sobre a possibilidade dos Ensaios virem para o Norte do país e a artista confirmou, mas sem dizer de fato qual seria a cidade. Mas entendeu-se que Belém e Manaus seriam as 'favoritas' para receber o show da "poderosa".