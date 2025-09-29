Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma

Informações sobre o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” circulam online, mas equipe pede que fãs aguardem confirmação

Laura Serejo

Perfis e páginas de fãs começaram a circular nas redes sociais a informação de que o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” teria data marcada para o dia 10 de janeiro, no Estádio Mangueirão, em Belém. A notícia movimentou internautas, mas não foi confirmada oficialmente pela produção da cantora.

Em nota, o QG da Anitta negou as informações que vêm sendo compartilhadas e reforçou que as cidades e datas da turnê ainda não foram divulgadas. “As informações sobre as cidades dos Ensaios da Anitta que estão circulando ainda não são as oficiais. Pedimos, por favor, que não compartilhem. Assim que tivermos as confirmações, vamos divulgar tudo oficialmente pelos canais da Anitta e dos Ensaios”, informou a equipe nas redes sociais.

Na semana passada, durante um evento em São Paulo, onde a equipe de reportagem de Oliberal esteve, uma jornalista perguntou sobre a possibilidade dos Ensaios virem para o Norte do país e a artista confirmou, mas sem dizer de fato qual seria a cidade. Mas entendeu-se que Belém e Manaus seriam as 'favoritas' para receber o show da "poderosa".

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

anitta em Belém

Ensaios da Anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos

A artista completaria um centenário em 2026 e estava internada em um hospital particular no Rio de Janeiro

29.09.25 8h46

FAMOSOS

Gracyanne Barbosa aparece em cama de hospital após se machucar na 'Dança dos Famosos'

Gracyanne ainda reconheceu a frustração com a lesão, mas ressaltou a importância de manter a força diante das dificuldades

29.09.25 9h33

SHOW

Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma

Informações sobre o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” circulam online, mas equipe pede que fãs aguardem confirmação

29.09.25 11h49

CULTURA

Jota.pê estreia em Belém com show no ‘Festival Ambienta’ e apresenta hits premiados ao público

Cantor paulista se apresenta no dia 4 de outubro e promete incluir também músicas do duo ÀVUÀ, homenagens a Dominguinhos

29.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda