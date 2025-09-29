Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

O Liberal
fonte

O evento contou com apresentações que incluíram homenagens a nomes consagrados do jazz, como John Scofield, e improvisações autorais que misturaram ritmos e gêneros, promovendo a difusão da música instrumental nacional e regional (Divulgação)

A 3ª edição do Marabá Jazz Festival reuniu nove atrações da música instrumental brasileira nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no Teatro Eduardo Abdelnor, em Marabá. O evento contou com apresentações que incluíram homenagens a nomes consagrados do jazz, como John Scofield, e improvisações autorais que misturaram ritmos e gêneros, promovendo a difusão da música instrumental nacional e regional.

Na primeira noite, a programação incluiu Marlene Souza Lima e Trio, Morgana Moreno e Esdras Nogueira. No segundo dia, subiram ao palco Pandora Jazz, Boca Seca e MG Calibre Quarteto. O festival foi encerrado com apresentações do Curimbó Tropeiro de Iracema, Ricardo Smith Quarteto e Celso Pixinga.

Comprometido com a acessibilidade, o festival contou com intérpretes de Libras e audiodescrição, possibilitando que pessoas com deficiência visual, como Maria Francisca dos Santos, acompanhassem as apresentações.

A primeira noite de shows iniciou com Marlene Souza Lima e Trio, de Brasília, que apresentou um repertório autoral com influências de baião e bossa nova. Em seguida, a flautista Morgana Moreno, de São Paulo, apresentou músicas inéditas no Norte do país. O saxofonista Esdras Nogueira, também de Brasília, fechou a programação com composições autorais e interpretações de álbuns de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

No segundo dia, o Pandora Jazz, de Belém, apresentou repertório com influências da música amazônica e composições autorais. O projeto Boca Seca, de Marabá, apresentou músicas autorais que transitam entre blues e rock progressivo. MG Calibre, também de Belém, encerrou a noite com músicas do álbum “Brazzonia” e composições inéditas, com improvisações jazzísticas inspiradas na cultura amazônica.

A última noite começou com o grupo Curimbó Tropeiro de Iracema, de Marabá, que apresentou uma mistura de rock, carimbó, reggae e brega. Em seguida, o Ricardo Smith Quarteto trouxe a canção inédita “Marabá” e contou com a participação do cantor Neviton Ferreira. O festival foi encerrado pelo produtor musical e contrabaixista Celso Pixinga, de São Paulo.

Durante toda a programação, o festival também promoveu exibição de videoclipes de artistas paraenses e divulgou a 9ª Mostra de Cinema da Amazônia, além da Mostra Audiovisual Vidas Indígenas, do Museu da Pessoa.

O evento é produzido pela TheRoque Produções, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e apoio da Prefeitura de Marabá, via Secretaria de Cultura.  E é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará.

