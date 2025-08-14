Carajazz Marabá Orquestra convida a viagem sonora por "Entre Rios e Sertões"
Repertório celebra as semelhanças e diferenças artísticas das regiões Norte e Nordeste brasileiras
No próximo domingo (17), o Teatro Municipal Eduardo Abdelnor, em Marabá (PA), se prepara para uma noite de imersão cultural. A Carajazz Marabá Orquestra sobe ao palco às 19h30 com o concerto "Entre Rios e Sertões", prometendo uma jornada musical pelas vastas paisagens do Norte e Nordeste do Brasil.
O espetáculo busca unir as riquezas artísticas dessas duas regiões, que são distintas, mas profundamente conectadas. “Entre Rios e Sertões” é um diálogo musical que celebra a diversidade e a unidade do Brasil. O público será convidado a embarcar em uma experiência sonora que explora a exuberância da Amazônia e a energia vibrante do Nordeste. Através de melodias cuidadosamente selecionadas, o concerto revelará as semelhanças e as diferenças que moldam as culturas amazônicas e nordestinas.
É uma oportunidade única de apreciar a maestria da Carajazz Marabá Orquestra em um repertório que exalta a beleza da música popular que permeia a formação populacional da região sudeste do Estado, como afirma o baixista Itair Rodrigues. “Em cada concerto, gente sempre busca as referências nas nossas próprias raízes. Então a gente apresenta um repertório que é pensado de acordo com as influências de casa músico, da nossa construção social”, explica.
Já para o trompetista Gabriel Raiol, o diferencial da Carajazz Marabá Orquestra está nas apresentações que surpreendem. “Quando se fala em orquestra, as pessoas logo imaginam música clássica, erudita. E a nossa proposta é desmistificar isso, trazer músicas conhecidas do público, trazer as pessoas para mais próximo da gente e apresentar um repertório essencialmente dançante”, analisa o músico.
SERVIÇO:
Concerto “Entre Rios e Sertões” – Carajazz Marabá Orquestra
Data: 17 de agosto
Hora: 19h30
Local: Teatro Eduardo Abdelnor (Folha 16, Nova Marabá)
Ingressos a venda pela plataforma Even3.
