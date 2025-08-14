Capa Jornal Amazônia
Carajazz Marabá Orquestra convida a viagem sonora por "Entre Rios e Sertões"

Repertório celebra as semelhanças e diferenças artísticas das regiões Norte e Nordeste brasileiras

Tay Marquioro
O espetáculo busca unir características de regiões tão distintas, mas profundamente conectadas (Bill Washington)

No próximo domingo (17), o Teatro Municipal Eduardo Abdelnor, em Marabá (PA), se prepara para uma noite de imersão cultural. A Carajazz Marabá Orquestra sobe ao palco às 19h30 com o concerto "Entre Rios e Sertões", prometendo uma jornada musical pelas vastas paisagens do Norte e Nordeste do Brasil.

O espetáculo busca unir as riquezas artísticas dessas duas regiões, que são distintas, mas profundamente conectadas. “Entre Rios e Sertões” é um diálogo musical que celebra a diversidade e a unidade do Brasil. O público será convidado a embarcar em uma experiência sonora que explora a exuberância da Amazônia e a energia vibrante do Nordeste. Através de melodias cuidadosamente selecionadas, o concerto revelará as semelhanças e as diferenças que moldam as culturas amazônicas e nordestinas.

É uma oportunidade única de apreciar a maestria da Carajazz Marabá Orquestra em um repertório que exalta a beleza da música popular que permeia a formação populacional da região sudeste do Estado, como afirma o baixista Itair Rodrigues. “Em cada concerto, gente sempre busca as referências nas nossas próprias raízes. Então a gente apresenta um repertório que é pensado de acordo com as influências de casa músico, da nossa construção social”, explica.

Já para o trompetista Gabriel Raiol, o diferencial da Carajazz Marabá Orquestra está nas apresentações que surpreendem. “Quando se fala em orquestra, as pessoas logo imaginam música clássica, erudita. E a nossa proposta é desmistificar isso, trazer músicas conhecidas do público, trazer as pessoas para mais próximo da gente e apresentar um repertório essencialmente dançante”, analisa o músico.

SERVIÇO:

Concerto “Entre Rios e Sertões” – Carajazz Marabá Orquestra

Data: 17 de agosto

Hora: 19h30

Local: Teatro Eduardo Abdelnor (Folha 16, Nova Marabá)

Ingressos a venda pela plataforma Even3.

