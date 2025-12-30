Léo Santana decide pausar a carreira; entenda o motivo

O cantor Léo Santana anunciou que fará uma pausa temporária em sua carreira após cumprir toda a agenda de apresentações do Carnaval. A revelação foi feita durante uma coletiva de imprensa na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, onde o artista explicou que a decisão visa acompanhar a chegada de Lorenzo, seu segundo filho com a dançarina Lore Improta.

Durante o encontro com jornalistas, Léo Santana detalhou o período previsto para o nascimento do bebê e a necessidade de ajustar seus compromissos profissionais. "O nascimento está previsto para o finalzinho de maio para o início de junho. É o período em que a gente volta a trabalhar pós-férias, então é isso. Vou acompanhar minha esposa onde puder e der. Graças a Deus, hoje a gente tem essa estrutura, essa rede de apoio, de poder flexibilizar a agenda e priorizar de fato o que tem que ser priorizado", declarou o cantor.

Prioridade familiar e ajustes na agenda

A iniciativa de reduzir as viagens e permanecer mais tempo em casa partiu do próprio Léo Santana. O cantor orientou sua equipe a bloquear compromissos na agenda, garantindo sua presença durante o período do nascimento do filho e permitindo que ele acompanhe de perto os primeiros momentos do caçula.

Léo Santana e Lore Improta são pais de Liz, de quatro anos. O artista ressaltou que este período de pausa será um momento de dedicação exclusiva à família, aproveitando a oportunidade para reorganizar compromissos profissionais sem prejudicar futuros projetos.